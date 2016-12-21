Рекордную температуру в минус 62 градуса зафиксировали в Югре

На Большом Ольховском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксирована рекордно низкая для региона температура в минус 62 градуса по Цельсию. Об этом в среду, 21 декабря, рассказала РИА Новости директор департамента общественных и внешних связей региона Елена Шумакова.

По ее словам, из-за морозов в ХМАО отменены занятия в школах, а в аэропортах задерживают отправку рейсов.

К пятнице в регион придет потепление. «30 градусов будет всего лишь! Можно сказать, Крым!» — пошутила чиновница.

Абсолютный рекорд по России был поставлен в 1938 году в якутском поселке Оймякон, где температура опустилась до минус 77,8 градуса по Цельсию.

В октябре 2014 года председатель президиума тюменского научного сообщества сибирского отделения РАН Владимир Мельников рассказал о начале холодного климатического цикла, который продлится 30-35 лет. Температура, по словам академика, в эти годы будет в среднем на градус ниже, чем раньше. При этом глобальное потепление продолжится.