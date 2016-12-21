В Госдуме определили приоритеты работы на 2017 год

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, закрывая осеннюю сессию нижней палаты парламента, подвел первые итоги работы и обозначил основные задачи на 2017 год. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Приоритет нашей работы на 2017 год — это в первую очередь сформулированные президентом России в его послании инициативы и предложения. Самым серьезным образом мы должны подойти к рассмотрению законодательных инициатив по поддержке и стимулированию предпринимательства, создать возможности для развития так называемой цифровой экономики», — заявил председатель Госдумы.

Среди первоочередных задач депутатов он также назвал поддержку гражданской активности, волонтерской деятельности, социально ориентированных некоммерческих организаций. По словам Володина, в новом году необходимо сформировать предложения по развитию законодательства в сфере НКО.

По данным председателя палаты, с начала работы нового созыва состоялось 17 пленарных заседаний. За это время в парламент поступило 311 новых законодательных инициатив и 74 проекта постановления ГД, в общей сложности было принято 142 закона.

Оценивая сформулированные Володиным приоритеты в работе нижней палаты, замдиректора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин отметил, что обновленная Госдума «каких-то громких законов не приняла». «Но это, возможно, и хорошо, потому что обычно, когда принимаются такие законы, тут же говорят, и иногда вполне обоснованно, о "взбесившемся принтере"», — заявил он в беседе с «Лентой.ру». Эксперт отмечает, что «эта Дума не скандальная в целом».

Макаркин добавил, что сейчас «фиксируется рост популярности Думы». И хотя, по словам политолога, число критикующих превышает число симпатизирующих, «народ подобрел к депутатам».

Государственная Дума седьмого созыва сформирована по итогам парламентских выборов 18 сентября. По итогам голосования партия «Единая Россия» получила 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23. Также в Думе работают два внефракционных депутата.