Опубликовано видео перестрелки в петербургском ресторане «Капулетти»

«Фонтанка.ру» опубликовала видеозапись, на которой группа мужчин устроила драку со стрельбой в петербургском ресторане «Капулетти». Конфликт произошел около 15:10 мск в среду, 21 декабря.

Судя по кадрам, сначала в зал вошли несколько мужских компаний, они сели за соседние столики и выложили документы, которые собирались обсудить. После этого в ресторан зашла еще одна группа посетителей, состоящая, предположительно, из восьми человек.

Между ожидающими заказа посетителями и вновь прибывшими разгорелся конфликт, в ходе которого из огнестрельного оружия был ранен мужчина.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и представители Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц общеопасным способом»).

