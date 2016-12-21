Мэр Нижнего Новгорода объяснил покупку его женой квартир в Майами

Мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин заявил порталу NN.ru, что не имеет отношения к квартирам, приобретенным его бывшей супругой в Майами, штат Флорида.

По словам градоначальника, в 2013-2014 годах она покупала недвижимость в Соединенных Штатах в качестве вложения средств. «Тогда доллар стоил около 30 рублей, я работал в коммерческой структуре, и закон не запрещал владеть зарубежной недвижимостью», — отметил Карнилин.

Он пояснил, что в марте 2015-го развелся, а спустя полгода после этого стал мэром. «Квартиры принадлежат жене», — подчеркнул чиновник.

О наличии в имуществе у родственников Карнилина двух квартир в Майами 21 декабря в своем блоге сообщил оппозиционер Алексей Навальный. По его сведениям, первое жилье в американском городе жена Карнилина приобрела в 2013-м, второе — год спустя, потратив в общей сложности около двух миллионов долларов.

Карнилин возглавил администрацию Нижнего Новгорода в октябре 2015-го, также является председателем городской Думы шестого созыва. Впервые был избран в местный парламент в 1994 году.