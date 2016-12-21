Названы ключевые темы пресс-конференции Путина

Основными темами Большой пресс-конференции российского президента Владимира Путина, которая запланирована на 23 декабря, станет социальная сфера. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 21 декабря, в интервью телеканалу «МИР».

«Традиционно тема номер один — это наша внутрироссийская жизнь. Наша экономика, социальная сфера, много вопросов будет по Сирии», — сказал Песков.

Он пояснил, что в настоящий момент многих россиян волнует вопрос, продолжит ли государство в условиях кризиса «нести значительный груз социальных обязательств».

Российский лидер также затронет вопросы модернизации вооруженных сил и президентские выборы в США.

Пресс-секретарь отметил, что глава государства очень внимательно готовится к таким мероприятиям, как прямая линия и большая пресс-конференция. «Иногда он перепроверяет цифры с министром или с руководителем того или иного ведомства. Этот процесс длится несколько суток», — уточнил Песков.

Ранее в среду стало известно, что ежегодное общение президента с журналистами пройдет 23 декабря, вместо четверга, как планировалось ранее. Мероприятие перенесли из-за похорон российского посла в Турции Андрея Карлова, который был убит в Анкаре. Во время проведения большой пресс-конференции будет обеспечен традиционно высокий уровень безопасности.