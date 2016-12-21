Для планировавшего полностью перестроить Москву архитектора создадут музей

Во французском городе Пуасси недалеко от Парижа откроется музей архитектора Ле Корбюзье. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает портал Artnet.

«Идея заключается в том, чтобы объединить картины, рисунки, эскизы и архитектурные проекты под одной крышей», — заявил мэр Пуасси Карл Олив.

Работы по возведению учреждения планируется завершить к 2023 году.

В Пуасси находится Вилла ла Роша, одно из самых известных зданий, спроектированных Ле Корбюзье. В доме теперь располагается штаб-квартира фонда имени архитектора.

В 1932 году Ле Корбюзье предложил план полной реконструкции Москвы. Он предполагал снести все постройки и оставить лишь наиболее выдающиеся памятники русского зодчества (прежде всего Кремль с его ансамблями и Красную площадь), а Москву построить как огромный город-сад из небоскребов.

Ле Корбюзье — французский архитектор швейцарского происхождения, пионер архитектурного модернизма и функционализма, один из представителей архитектуры интернационального стиля. В Москве по его проекту построено здание Центросоюза на проспекте Академика Сахарова.