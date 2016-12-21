Кирби рассказал о непрерывности отношений с Москвой

Пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что отношения Вашингтона и Москвы не прерываются, Россия и США продолжают диалог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Кирби, поступившее в представительство агентства в Вашингтоне.

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Комментируя высказывания пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что диалог между странами по сути заморожен, Кирби пишет: «Сложно понять точно, какой именно смысл вкладывается в этот комментарий, но дипломатическое взаимодействие с Россией продолжается по широкому спектру вопросов».

При этом он уточняет, что разногласия имеются по некоторым из этих вопросов и этот факт никогда не скрывался. «Однако перерыва в диалоге нет, — утверждает Кирби. — В действительности госсекретарь Керри, как мы и говорили, лишь во вторник беседовал по телефону с министром иностранных дел Лавровым о ситуации в Сирии».

Ранее, как уточняет агентство, Песков в интервью телекомпании «Мир» заявил, что «с США практически все уровни диалога находятся в замороженном состоянии». Комментируя результаты выборов президента США, пресс-секретарь российского лидера отметил, что в Кремле есть определенные надежды на конструктивный подход новой команды. «Мы никогда не страдали излишним необоснованным оптимизмом и не носили розовые очки. Мы прекрасно понимаем, что любой президент США будет отстаивать в первую очередь интересы своей страны. И исходим из того, что президент Путин также в первую очередь и всегда исходит из интересов своей страны», — добавил он.