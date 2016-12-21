Нигерийские таможенники изъяли 102 мешка пластикового риса

У нигерийского бизнесмена на таможне города Лагос изъяли 102 мешка пластикового риса. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает BBC News.

Глава местной таможни пояснил, что подделка предназначалась для продажи на рынках страны в праздничный период. Эксперты проверили продукт — после кипячения он становился очень липким. Специалисты не употребляли его внутрь, и призвали других людей также воздержаться от этого.

Как отмечает издание, рис покупают практически все жители Нигерии вне зависимости от локальных кулинарных предпочтений и вероисповедания. Власти не могут сказать, где был произведен пластиковый рис, однако в 2015 году о его появлении на рынке сообщали в Китае — тогда зерна, сделанные из смеси картофеля и искусственной резины, появились на рынках города Тайюань (провинция Шаньси).