Уэс Андерсон снимет новый мультфильм с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон

Американский режиссер Уэс Андерсон анонсировал свою новую анимационную ленту. Мультфильм будет называться Isle of Dogs («Остров собак»).

Съемки уже начались и проходят в Англии. Роли в картине озвучат Билл Мюррей, Скарлетт Йоханссон, Эдвард Нортон, Тильда Суинтон, Брайан Крэнстон, Грета Гервиг, Йоко Оно и Джефф Голдблум.

«Остров собак» — вторая анимационная лента в фильмографии режиссера. В 2010 году вышел его мультфильм «Бесподобный мистер Фокс» с Джорджем Клуни, Мэрил Стрип, Джейсоном Шварцман, Биллом Мюрреем и Уиллемом Дефо.