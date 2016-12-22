Американка нашла тело погибшего мужа через приложение по поиску телефонов

Жительница Пасифика (Калифорния) обнаружила тело своего погибшего мужа Джейша Пателя (Jayesh Patel) с помощью приложения по поиску пропавших мобильных телефонов. Об этом сообщает The Mercury News.

Как утверждает представитель Калифорнийского дорожного патруля Артуро Монтель (Arturo Montiel), 49-летний мужчина скончался 18 декабря от травм, полученных в результате дорожного инцидента. По неизвестным причинам его Mercedes вылетел с эстакады на развязке и упал с высоты около десяти метров. «Пока не определено, являлись ли наркотики или алкоголь причиной инцидента», — добавил он.

Отмечается, что его супруга обнаружила тело Пателя только около полудня следующего дня и сразу же сообщила об этом в аварийно-спасательные спецслужбы. Женщина использовала мобильное приложение для поиска пропавших телефонов. До этого она подала заявление о пропаже в полицию Пасифика.

По словам Монтель, женщина дожидалась спасателей на месте аварии. Им пришлось использовать гидравлические ножницы, чтобы извлечь тело водителя из поврежденного автомобиля.