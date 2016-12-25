Вышел первый трейлер нового фильма о Чужом

Компания 20th Century Fox опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма «Чужой: Завет» («Alien: Covenant»).

По сюжету, экипаж космического корабля обнаруживает планету, которая, как они думают, является неизведанным «Раем». Картина является сиквелом ленты «Прометей» и пятым фильмом фантастической франшизы о вселенной Чужих.

Режиссер фильма — британец Ридли Скотт, снявший первую ленту об инопланетном монстре в 1979 году. Главную роль исполнит ирландский актер Майкл Фассбендер. Премьера фильма намечена на 17 мая 2017 года.