Из воды подняли второй черный ящик Ту-154

В ходе поисковой операции в Черном море обнаружен второй бортовой самописец упавшего самолета Ту-154. Об этом в среду, 28 декабря, сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

«Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154», — говорится в сообщении военного ведомства.

27 декабря в Минобороны заявили о первых результатах анализа данных черного ящика, который подняли из воды ранее в тот же день. В ведомстве уточнили, что информация позволила сузить перечень возможных причин катастрофы.