На месте падения Ту-154 найдено еще три тела погибших

Спасатели обнаружили на месте падения самолета Ту-154 в Черном море в районе Сочи еще три тела погибших. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

«В районе проведения поисковых работ нашли еще три тела погибших. Общее число обнаруженных тел достигло 15», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, на месте падения самолета также найдены 223 фрагмента тел.

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, следовал в сирийскую Латакию. 25 декабря он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета самолет рухнул в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

На борту лайнера находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе руководитель Валерий Халилов, съемочные группы трех телеканалов, военные и еще несколько человек, включая исполнительного директора благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, и главу департамента культуры Минобороны Антона Губанкова.