Москвичка умерла после укола лидокаина на дому

Жительница Москвы, которой сотрудник одной из частных клиник сделал инъекцию лидокаина на дому, скончалась. Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 235 УК РФ («Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности»), расследуется столичным главком СКР, говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 27 декабря 36-летняя москвичка обратилась за медицинской помощью в коммерческую организацию (уточняется, что учреждение не имело лицензии на оказание неотложной врачебной помощи). Прибывший по адресу ее проживания сотрудник сделал пациентке инъекцию лидокаина — местного анестетика. После этого ей стало плохо. Через некоторое время женщина скончалась.

Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, будет дана правовая оценка действиям сотрудника клиники и ее руководства.

В сентябре этого года подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, повлекших по неосторожности смерть пятилетней девочки. Предполагаемой причиной смерти ребенка, направленного в московскую больницу с высокой температурой и лихорадкой, стал криптогенный сепсис, развившийся после посещения стоматолога. Позднее дантист был отстранен от занимаемой должности.