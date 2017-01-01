Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Новым годом. По словам главы государства, ушедший год был непростым. «Но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед», — сказал он.

«Главное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», — подчеркнул глава государства.

Президент искренне поблагодарил сограждан «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России».