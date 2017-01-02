Евкуров назвал причину убийства журналиста в Ингушетии

Причиной убийства в Ингушетии телеведущего и журналиста Амерхана Кокурхоева стала случившаяся полгода назад бытовая

ссора. Об этом в понедельник, 2 января, написал на своей странице в Instagram глава республики Юнус-Бек Евкуров.

«Виновник убийства известен и находится в розыске. Его родным предложено склонить его к явке с повинной. Причиной убийства стала бытовая ссора полугодичной давности. Семья убийцы Амерхана Кокурхоева известна своей скандальностью, и мною дано поручение выяснить, поступали ли на них жалобы», — говорится в записи.

Евкуров добавил, что Кокурхоева уважали и любили многие знавшие его по журналистской деятельности или по работе пресс-секретарем главы администрации Сунженского района.

1 января стало известно, что на возвращавшегося домой 27-летнего Кокурхоева напал живший по соседству мужчина с ножом и ранил его. Пострадавший был госпитализирован, однако умер в реанимации. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, личность подозреваемого установлена, сейчас ведется работа по выяснению его местонахождения и задержанию.