Берлин увидел российский след в кибератаке на ОБСЕ

Немецкое Федеральное ведомство по охране конституции считает, что в кибератаке на ОБСЕ в декабре 2016 года имеется след «российских хакеров». Об этом в субботу, 7 января, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам главы ведомства Ханса-Георга Маассена, у экспертов есть улики, указывающие на причастность группировки АРТ 28 (другим названием считается Fancy Bears). Почерк атаки схож с атакой на немецкий парламент, в ходе которой были похищены секретные документы.

В конце декабря 2016-го немецкие СМИ, ссылаясь на выводы следствия, сообщили, что напавшие на сайт бундестага хакеры не имеют отношения к краже документов, позже попавших на WikiLeaks. По одной из версий, к произошедшему причастен секретный агент, работавший в парламенте.

Украденные из бундестага документы были опубликованы проектом Джулиана Ассанжа 1 декабря. В них говорилось о наличии тайных договоренностей между Агентством национальной безопасности США и немецкой разведкой.

Хакерская группировка Fancy Bears обвиняется в кибератаках на правительства нескольких государств. Членов группы разыскивают власти Германии, Франции и США. При этом ряд правительств, экспертов и организаций, таких как Всемирное антидопинговое агентство (WADA), напрямую связывают деятельность хакеров с Россией.