Трамп рассказал о томительном ожидании встречи с британским премьером

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что с «большим нетерпением» ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, визит которой в Соединенные Штаты запланирован на весну 2017 года. Об этом политик написал в своем Twitter в воскресенье, 8 января.

«Великобритания совершенно особенный давний союзник США», — добавил Трамп.

О том, что Мэй весной посетит США ради встречи с новым главой государства, 6 января сообщала газета The Guardian со ссылкой на пресс-службу главы британского правительства. Издание отмечало, что в декабре 2016-го ближайшие помощники премьера — Фиона Хилл и Ник Тимоти — приезжали в Вашингтон, чтобы договориться о визите. Точная дата встречи на данный момент неизвестна.

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В ноябре Трамп и Мэй провели телефонные переговоры, в ходе которых избранный американский президент пригласил британского премьера в гости. Глава правительства со своей стороны выразила надежду на рост двустороннего товарооборота и инвестиций на фоне выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Трамп был избран президентом США 9 ноября, он вступит в должность после инаугурации 20 января 2017-го.

Мэй стала британским премьер-министром в июле 2016-го вскоре после того, как жители страны на референдуме приняли решении о выходе из ЕС (Brexit).