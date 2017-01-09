Умер автор памятников Остапу Бендеру и Сергею Есенину скульптор Альберт Чаркин

В Петербурге на 80-м году жизни скончался скульптор Альберт Чаркин. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает kp.ru.

«Ушел из жизни выдающийся художник, скульптор, педагог. В своем творчестве Альберт Серафимович воспевал Россию, русского человека, русский характер. Свое вдохновение он черпал в истории нашей страны, создавая портреты великих деятелей истории и культуры», — приводит издание слова губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Похороны, предположительно, пройдут на Смоленском кладбище. Точная дата и место прощания пока не определены.

Чаркин — автор таких работ, как памятник Сергею Есенину в Таврическом саду, бюст Петра I на Московском вокзале и памятник Остапу Бендеру около дома Жако в Петербурге.

Скульптору также принадлежит проект монумента апостолу Андрею Первозванному высотой 70 метров, который планировалось возвести в Петербурге недалеко от Кронштадта.