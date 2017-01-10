В сети поделились историями провальных первых свиданий с мужчинами

Пользователи Reddit, основываясь на неудачном опыте, поделились советами о том, как не стоит себя вести на первом свидании с девушкой. В итоге юзеры составили список, состоящий из более чем 12 тысяч пунктов.

Инициатором обсуждения стал пользователь с ником RealHrvat, который опубликовал в разделе AskReddit вопрос «Дамы, что парню абсолютно точно не стоит делать на первом свидании с девушкой?» В ответ посетители портала прислали ему тысячи советов и рекомендаций.

Некоторые начали с иронией приводить примеры своих неудачных первых свиданий. «Используй как можно больше одеколона. Не вылезай из своего телефона. Говори про свою бывшую. Один раз я встречалась с парнем, который сказал мне, что я напоминаю ему его бывшую. У меня также были мужчины, которые постоянно говорят о том, как ненавидят своих бывших. Это просто нелепо», — поделилась одна из них.

«Однажды мужчина позвал меня на свидание и пришел на него в босоножках. Я тогда и не подозревала, что это будет в топе моих худших свиданий, пока оно не произошло», — рассказала другая.

К советчикам присоединились и сами мужчины, которые поделились опытом своих знакомых девушек. Старшую сестру моей жены как-то раз пригласили на свидание. Ее спутник попросил ее быть во всем красном. Она надела красное платье и покрасила ногти красным лаком. «В итоге он отвез ее в популярное место для поцелуев, поставил на магнитофоне песню "Леди в красном" и заставил танцевать около его машины. Как я смог понять, она была не сильно впечатлена», — отметил пользователь с ником Featherygoose.

Его пост собрал более 12 тысяч лайков и стал самым популярным в обсуждении.