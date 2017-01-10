В Госдуме анонсировали асимметричный ответ на расширение «списка Магнитского»

Москва может дать асимметричный ответ на решение властей США расширить «список Магнитского», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 10 января.

Слуцкий считает, что «акт Магнитского» — символ начала срыва перезагрузки российско-американских отношений. Решение американского Минфина расширить санкции в отношении российских граждан направлены на усиление конфронтации с Москвой, подчеркнул он.

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Глава комитета Госдумы по международным делам напомнил, что Москва не стала отвечать зеркально на решение США о высылке из страны сотрудников российской дипмиссии. Он также выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп выстроит с Москвой конструктивный диалог.

9 января Минфин США распространил действие санкций, связанных с «делом Магнитского», на пятерых россиян. Ограничения коснулись председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, депутата Госдумы Андрея Лугового, а также Станислава Гордиевского, Дмитрия Ковтуна и Геннадия Плаксина.

Принятый в 2012 году «акт Магнитского» вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.

30 декабря, комментируя решение Вашингтона выслать из страны 35 российских дипломатов, президент России Владимир Путин заявил, что ответные меры Москва принимать не станет.

Дональд Трамп избран президентом США 8 ноября 2016-го, его инаугурация состоится 20 января.