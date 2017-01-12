Слуцкий счел заявления Тиллерсона по России продуманной тактикой

Заявления кандидата на пост госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона не стоит рассматривать как определяющие вектор внешней политики новой администрации Белого дома. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости в четверг, 12 января.

По мнению депутата, слова Тиллерсона о действиях Москвы, вероятно, были рассчитаны на сенат Конгресса, где его кандидатуру должны утвердить на пост главы американской дипломатии. «А среди конгрессменов США — и в рядах демократов, и в рядах республиканцев, как показывают последние события, достаточно сильны антироссийские настроения», — сказал парламентарий.

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Слуцкий отметил, что Тиллерсон не отрицает необходимость диалога с Москвой. Это, несмотря на прозвучавшую жесткую риторику, оставляет возможность на восстановление конструктивного диалога в российско-американских отношениях, добавил депутат.

11 января Тиллерсон назвал условие признания Крыма частью России. По словам политика, администрация избранного президента Дональда Трампа признает воссоединение полуострова с РФ только при выработке устраивающего Украину соглашения.

Трамп выдвинул бывшего главу Exxon Mobil Тиллерсона на пост госсекретаря 13 декабря.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума. Подавляющее большинство стран признавать результаты плебисцита отказалось. В Москве утверждают, что процедура присоединения региона к РФ соответствовала нормам международного права.