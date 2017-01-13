Россия до 2021 года выведет девять спутников предупреждения о ракетном нападении

Россия до конца 2021 года выведет на орбиту еще девять спутников Единой космической системы, предназначенной для предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщает в пятницу, 13 января, ТАСС со ссылкой на источник в оборонной промышленности.

По его словам, в 2017 году планируется запустить один аппарат, но возможен вывод на орбиту двух, а с 2018 года их будет два в год. Пуски запланированы с космодрома Плесецк с использованием ракет-носителей «Союз-2».

После вывода этих аппаратов космический эшелон системы вырастет до 10 спутников, после чего получит возможность засекать запуски баллистических ракет из любого региона планеты, подчеркнул собеседник.

По первоначальным планам военных, группировку из 10 аппаратов собирались развернуть к концу 2018 года. Первый спутник по этим же планам должен был быть выведен в 2013-м, однако состоялся только в ноябре 2015-го (аппарат «Космос-2510»).

Единая космическая система обнаружения и боевого управления (ЕКС) создается в России на замену ряда прежних информационно-управляющих средств, включая систему «Око». Она предназначена для отслеживания запусков баллистических ракет, расчета траекторных параметров, а также способна выполнять функции наведения.

Состав системы достоверно неизвестен. Сообщалось, что в нее входят космические аппараты 14Ф142 «Тундра».