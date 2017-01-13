Япония продемонстрировала боеготовность «Фантомов»

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Силы самообороны Японии продолжают эксплуатацию истребителей F-4 Phantom II, разработанных в США в 1950-е годы. На вооружении авиации Сил самообороны остается более 70 самолетов F-4EJ, прошедших модернизацию. Ожидается, что в ближайшие 10 лет они будут заменены истребителями F-35.

Первые истребители F-4 были приняты на вооружение Сил самообороны Японии в начале 1970-х годов. В общей сложности Япония получила 140 истребителей F-4EJ, из которых 138 были собраны компанией Mitsubishi Heavy Industries, а два поставлены из США. 15 из них были переоборудованы в невооруженные разведчики RF-4EJ.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов 96 японских «Фантомов» прошли глубокую модернизацию в вариант F-4EJ KAI с установкой нового оборудования и вооружения.