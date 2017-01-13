Депутаты Госдумы наметили график рабочих визитов в Сирию

Депутатская группа по связям с парламентом Сирии планирует посетить республику в ближайшие месяцы. Об этом сообщил координатор группы, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, передает ТАСС в пятницу, 13 января.

«Сегодня мы определили, что будем стараться два раза в год летать на территорию Сирийской Арабской Республики, два раза в год будем принимать сирийскую делегацию здесь», — сказал Саблин.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, говоря о сотрудничестве с сирийскими коллегами, уточнил, что целью визитов является встреча с представителями различных политических сил. Она будет способствовать налаживанию диалога между ними, а также нормализации обстановки в регионе, отмечал парламентарий.

12 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ход подготовки к межсирийским переговорам в Астане, которые стартуют 23 января. В ходе беседы было отмечено, что достигнутые при посредничестве лидеров этих двух стран договоренности между правительством САР и умеренной оппозицией о прекращении боевых действий «в целом соблюдаются».

С 30 декабря 2016 года на всей территории республики действует режим прекращения огня.

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе запрещенное в России «Исламское государство».