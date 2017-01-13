Сыгравшего Антихриста британца накажут за избиение велосипедистов

Британец Харви Стивенс, сыгравший в детстве Антихриста в мистическом триллере «Омен», в пятницу, 13 января, предстанет перед судом для вынесения приговора за нападение на двух велосипедистов. Об этом пишет Daily Mail.

46-летний мужчина признал свою вину в преступном причинении ущерба, а также по двум пунктам обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений. Суд признал его виновным 8 декабря 2016-го.

Инцидент произошел в августе прошлого года в Тойс Хилле (графство Кент, Англия), где пролегает популярный веломаршрут. По информации таблоида The Sun, Стивенс без видимых причин пришел в ярость, вылез из своего автомобиля Audi RS6 и напал на двух мужчин. Одному из них он разбил шлем. Никаких провокаций со стороны пострадавших при этом не было.

Стивенс сыграл Дэмиена Торна, Антихриста, в классическом фильме «Омен» 1976 года. После этого больших ролей в кино у него не было. В настоящее время британец работает в сфере строительства, до этого у него была собственная охранная фирма, которую ликвидировали некоторое время назад.