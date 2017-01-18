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При взрыве в строящемся ТЦ в Екатеринбурге пострадали два человека

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В строящемся торговом центре в Екатеринбурге произошел взрыв газового баллона. Об этом в среду, 18 января, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

В результате инцидента пострадали двое рабочих. «Одному из них, по предварительным данным, оторвало ногу. Рабочие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали ТАСС в региональном главке МВД. Отмечается, что взрыв произошел при проведении сварочных работ.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

Ранее в январе в результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов Саратова обрушились перекрытия и начался пожар, охвативший несколько квартир. В результате ЧП пострадали 10 человек.

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