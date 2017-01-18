В Госдуме обозначили сроки ратификации договора о границе с Эстонией

У Госдумы есть шанс ратифицировать договор с Эстонией о границе в 2017 году. Об этом в среду, 18 января, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Надеемся, что у нас есть серьезные шансы пройти ратификацию в нынешнем году», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что сроки ратификации документа зависят не только от парламентариев. «Там есть подводные камушки, которые у нас исследуются в аппарате правительства», — отметил Слуцкий.

17 января на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия вернется к этому вопросу в случае, если двусторонние отношения будут развиваться конструктивно, отмечает ТАСС.

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В мае прошлого года министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд заявила, что в парламенте страны уже прошло первое чтение двустороннего договора. Она утверждала, что российская сторона не может дать четкого ответа, почему он все еще не ратифицирован.

Документ подписали в феврале 2014 года главы внешнеполитических ведомств России и Эстонии Сергей Лавров и Урмас Паэт. В нем, как уточнял Паэт, только «выпрямляется» линия нынешней границы между странами. Процесс ратификации планировалось завершить в 2015 году.

Работа над соглашением велась более 20 лет. Стороны подписали его в 2005 году, однако позднее Москва отозвала свою подпись из-за попытки Таллина включить в документ упоминание о Тартуском мирном договоре 1920 года, по которому республике переходили, в частности, волость Нарва и Печорский край.