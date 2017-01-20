Армия США потребовала создать кассетный боеприпас с квадрокоптерами-камикадзе

Армия США потребовала разработать ракету с кассетной боеголовкой, которая выпускает рой квадрокоптеров-камикадзе, находящих цель и взрывающихся рядом с ней. Об этом пишет Defense News.

Поставлена задача создать ракету, которая несет в себе множество квадрокоптеров для поражения сразу нескольких целей. При раскрытии кассеты дроны гасят начальную скорость, самостоятельно обнаруживают цели, «приземляются» на них и выбрасывают «ударное ядро», образующееся при подрыве бортового заряда взрывчатки за счет обжатия его металлической облицовки.

В качестве потенциальных целей для таких боеприпасов названа бронетехника, автотехника, крупнокалиберная артиллерия, полевые склады горючего и боеприпасов.

Дополнительно введено требование разработать альтернативный вариант нагрузки с квадрокоптерами, способными вести разведку в недоступных районах.

По сути, речь идет об использовании квадрокоптеров в роли самоприцеливающихся боевых элементов (СПБЭ), обладающих значительной свободой маневрирования над полем боя. Кассетные системы, укомплектованные сбрасываемыми на парашютах СПБЭ с «ударным ядром», применяются, например, российской авиацией (бомбовые кассеты РБК-500СПБЭ-Д). Элементы таких систем можно охарактеризовать как самостоятельно ориентирующиеся по направлению к цели, но не маневрирующие.