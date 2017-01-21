Российское руководство объяснило сложность вывода «Искандеров» из Калининграда

Комплексы «Искандер-М» не будут выведены из Калининградской области до того, пока в Европе существует нацеленная против России ракетная система. Об этом в интервью британскому телеканалу BBC News заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это очень сложный вопрос. Вы не можете просто отвести эти ракеты из Калининграда, не зная, что планы создания целой антироссийской ракетной системы на европейском континенте будут упразднены», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

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Ракетные комплексы «Искандер-М» были переброшены под Калининград осенью 2016 года. В МИД России заявили, что такое решение связано с деструктивными действиями НАТО. Появление данного вооружения в этом регионе вызвало обеспокоенность ряда государств, в том числе США.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006-м. Выпускается на замену устаревшим комплексам «Точка». Дальность действия ракет — 500 километров, для экспортной версии — 280 километров.