В правительстве задумались об однократном повышении тарифа системы «Платон»

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что возврат к исходному уровню тарифа системы «Платон» может быть осуществлен в один прием, а не два, как планировалось раньше. Об этом он сказал в кулуарах съезда «Единой России» в субботу, 21 января, сообщает ТАСС.

По словам Соколова, вопрос не поэтапного, а однократного повышения тарифа находится в стадии обсуждения. При этом общая финансовая нагрузка по итогам года может остаться в пределах или даже быть меньше заявленных изначально предложений, отметил министр.

23 ноября стало известно о том, что Минтранс России прорабатывает вопрос целесообразности введения сбора за проезд по федеральным трассам с автомобилей массой от 3,5 до 12 тонн.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября прошлого года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд. Разработчиком и оператором «Платона» является компания РТИТС, которой владеет Игорь Ротенберг, а также структуры «Ростеха» и «РТ-Инвест».