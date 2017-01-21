Шаманов анонсировал поставки новейшей самоходки в ВДВ

Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ-1» начнет поступать на вооружение воздушно-десантных войск уже в 2017 году. Об этом «Интерфаксу» рассказал председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

«Завершаются испытания, там чисто технические вопросы», — уточнил он.

По словам парламентария, ожидается, что машина будет востребована.

Первый опытный образец «Спрут-СДМ-1» был собран концерном «Тракторные заводы» к июню 2015-го. Впервые машина, по сути являющаяся авиадесантируемым танком с легким бронированием, была показана в том же году на форуме «Армия-2015». Новый «Спрут» — глубокая модернизация 2С25 «Спрут-СД», на нем установлена современная система управления огнем, примерно аналогичная применяемой на танке Т-90М. Вооружен 125-миллиметровым орудием 2А75.