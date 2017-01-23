Ефим Шифрин рассказал о своем либидо

Артист эстрады Ефим Шифрин опубликовал в своем Instagram фотографию с девушкой. В подписи к посту актер размышляет о признаках старения, которые его коснулись. Публикация набрала больше тысячи отметок «мне нравится».
Докладываю. Из примет старости могу подтвердить только ослабевшую память на имена, стойкое нежелание бывать на открытиях и премьерах и резко укоротившуюся продолжительность телефонных бесед. Из признаков помельче отмечу умерившуюся плотоядность, а иногда и вовсе отвращение к мясному столу и, видимо, связанную с этим погасшую полемическую активность. Возможно, отлучки либидо стали чуть более продолжительными, но в и в лучшие поры моё смятение на этот счёт всегда зависело от количества работы, теперь же любовные страсти иногда представляются мне в комическом ключе, а сам коитус и вовсе кажется суррогатом юмористического представления. Один знаменитый ведущий и пародист, много младший меня, встретив меня недавно в спортивном зале, констатировал еще большее моё укоренение "в футляре", и я, совершенно согласившись с ним, подумал, что уже ни за что не променяю этого на его нынешнюю открытость. В отношении физического здоровья, наоборот, мне кажется, мы могли бы сравниться с ним, и я не вижу причин, которые помешали бы мне догнать его, если бы мы бегали наперегонки, или пересилить, если бы мы вдруг вздумали бороться. Относительно слуха могу точно сказать, что по-прежнему сумею различить зловещий шепот за своей спиной, но теперь уже ни за что не заставлю себя на него обернуться. Зрение, увы, все больше подводит меня, и дело даже не в том, что мне, очевидно, скоро придется проститься с одним из своих родных хрусталиков. Мне перестала помогать либеральная оптика, с помощью которой я, в общем-то, пытался различить и понять этот мир. Видимо, неустанное чтение сделало меня консервативнее, чем этого хотелось бы всему моему окружению: им кажется, что я плачу за свою слепоту страшную цену или даже в худшем случае имею за это какой-то тайный профит, а я всё меньше сомневаюсь в том, что с каждым днем начинаю просто лучше видеть....
В частности, Шифрин отмечает, что с возрастом ослабла его память на имена и зрение.
«Возможно, отлучки либидо стали чуть более продолжительными, но и в лучшие поры мое смятение на этот счет всегда зависело от количества работы, теперь же любовные страсти иногда представляются мне в комическом ключе, а сам коитус и вовсе кажется суррогатом юмористического представления», — добавил артист.
Ефим Шифрин — актер, режиссер и юморист. Является создателем и художественным руководителем «Шифрин-Театра».