Ефим Шифрин рассказал о своем либидо

Артист эстрады Ефим Шифрин опубликовал в своем Instagram фотографию с девушкой. В подписи к посту актер размышляет о признаках старения, которые его коснулись. Публикация набрала больше тысячи отметок «мне нравится».

В частности, Шифрин отмечает, что с возрастом ослабла его память на имена и зрение.

Материалы по теме «Наши несчастья упираются в какого-то совершенного идиота» Ефим Шифрин о мюзиклах, национальной идее и о том, как быть гадом

«Возможно, отлучки либидо стали чуть более продолжительными, но и в лучшие поры мое смятение на этот счет всегда зависело от количества работы, теперь же любовные страсти иногда представляются мне в комическом ключе, а сам коитус и вовсе кажется суррогатом юмористического представления», — добавил артист.

Ефим Шифрин — актер, режиссер и юморист. Является создателем и художественным руководителем «Шифрин-Театра».