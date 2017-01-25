Google подала жалобу в Верховный суд в рамках спора с ФАС

Корпорация Google подала жалобу в Верховный суд России, оспаривая решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), признавшей компанию нарушителем антимонопольного законодательства на рынке приложений для Android. Об этом в среду, 25 января, сообщает РИА Новости.

Жалоба подана на определение арбитражного суда Московского округа, который отменил передачу основного спора между ФАС и Google в Суд по интеллектуальным правам. Однако неизвестно, по каким мотивам обжалуется это решение.

В ноябре 2016 года сообщалось, что ФАС назначила штраф для двух структур, входящих в американскую корпорацию, — Google Inc. и Google Ireland Limited, по 500 тысяч рублей для каждой.

За несколько дней до этого глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев заявил о том, что компания саботирует исполнение предписания ФАС об устранении нарушений на российском рынке мобильных приложений. Глава ведомства подчеркнул, что ведомство планирует штрафовать корпорацию до того момента, пока она не исполнит распоряжение службы. В конце ноября федеральная служба пригрозила Google новым административным штрафом.