Толстой возглавил делегацию России в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавил российскую делегацию в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 27 января.

Его кандидатуру поддержали на собрании участники делегации — депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, отмечает агентство.

Накануне, 26 января, сообщалось, что Толстой объяснил главе Федерации еврейских общин России Александру Бороде свое высказывание о черте оседлости, из-за которого тот обвинил депутата в антисемитизме. Единоросс заверил, что не имел в виду конкретные национальности, когда говорил о людях, разрушающих религиозные святыни.

Материалы по теме В подсудной лавке Останется ли Россия в ЕСПЧ, не выплатив 2 миллиарда евро экс-акционерам ЮКОСа

В конце декабря прошлого года, как передавал ТАСС, спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что «Единая Россия» выдвинет Толстого на пост главы представителей Москвы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, депутат сможет совмещать посты руководителей делегаций в обеих международных парламентских организациях.

От нижней палаты парламента в делегацию ПА ОБСЕ вошли семь единороссов, в том числе бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Также в ее состав включены по одному представителю от других фракций.

Делегация России в ПАСЕ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года из-за событий на востоке Украины и в Крыму. В ответ Москва прекратила свое участие в мероприятиях ассамблеи. В этом году Россия не стала подавать заявку на подтверждение полномочий, хотя оплатила взнос в Совет Европы, предназначенный в том числе на работу в ПАСЕ.

