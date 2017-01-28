В Совфеде и Госдуме прокомментировали разговор президентов России и США

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа свидетельствует о том, что в диалог между двумя странами вернулись содержание и смысл. Такое мнение, как передает «Интерфакс», высказал в субботу, 28 января, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Так или иначе, нынешний разговор должен был вернуть в российско-американский диалог содержание и смысл. Судя по всему, это и произошло», — сказал он. Лидеры двух стран, как отметил сенатор, обсудили «широчайший набор» тем, затронув практически всю актуальную повестку отношений. «Хочется надеяться, что за немногословным перечислением затронутых вопросов — обоюдная, а не только наша заинтересованность выйти на новый формат взаимоотношений — партнёрства, а не соперничества», — добавил Косачев.

Замглавы Совфеда комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил мнение, что Трамп серьезно настроен на сотрудничество с Россией. Вместе с тем, он предложил подождать с выводами. «Конечно, очень важно, что президенты в качестве приоритетной задачи выделили объединение усилий двух стран в борьбе с главной угрозой — международным терроризмом, о чем Владимир Путин говорит уже достаточно давно», — приводит его слова РИА Новости.

При этом сенатор отметил, что в случае достижения договоренностей между Москвой и Вашингтоном «дни "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России — прим. "Ленты.ру") в буквальном смысле будут сочтены».

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил создание широкой антитеррористической коалиции в Сирии. «Самым главным итогом первого разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, на мой взгляд, стали договоренности по координации усилий по разгрому ИГ», — отметил он.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков указал на то, что в телефонном разговоре Путина с Трампом была подчеркнута важность восстановления экономический связей. «Для того чтобы в полной мере развивать экономические связи, нужно создать для этого соответствующий климат и правовые условия, а это требует отмены санкций», — приводит слова депутата «Интерфакс».

Телефонный разговор между президентами России и США состоялся вечером 28 января и продлился около 45 минут. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны обсудили конфликты в Сирии и на Украине, а также возможность личной встречи и укрепление экономических связей.