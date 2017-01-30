Додон рассказал подробности подготовки «желтого Майдана» в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его противники готовили в стране «желтый Майдан», однако госпереворот не состоялся из-за проигрыша Хиллари Клинтон на выборах главы государства в США. Об этом он сказал в эфире телеканала НТВ.

«Они [политические оппоненты] даже начали какие-то специфические вещи готовить, желтые ленточки появились. Знаете, то, что на Украине было. И мы смотрели сценарий, примерно к этому шло», — заявил Додон.

Он добавил, что масштабные акции протеста удалось предотвратить благодаря его жесткой позиции и победе Дональда Трампа на выборах в США. «Я сразу после выборов вышел и заявил четко: ребята, не играйте с огнем. Если нужно будет, мы защитим эту победу любой ценой. Я думаю, что это первый аргумент. И второй, немаловажный, — это геополитический момент. В Штатах на президентских выборах проиграли те, кто обычно поддерживал вот такие "цветные революции" в разных странах», — отметил президент Молдавии.

По его словам, его противники не скрывали, что действуют при поддержке команды Клинтон. «Я уверен, что, если бы была другая ситуация в Соединенных Штатах, у нас был бы здесь очень горячий месяц», — сказал Додон.

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Портал Newsmaker.md напоминает, что в ходе предвыборной кампании главный оппонент Додона на президентских выборах Майя Санду объявила «желтый код» перемен, предложив своим сторонникам использовать желтые ленточки или элементы одежды.

14 ноября 2016 года Центральная избирательная комиссия Молдавии официально признала Додона победителем по итогам подсчета 100 процентов протоколов второго тура голосования. В тот же день он обратился к Санду с призывом не накалять обстановку после выборов. Санду в свою очередь сразу после закрытия участков заявила, что голосование было плохо организовано.

Выборы президента США, на которых представитель республиканцев Трамп обошел свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон, состоялись 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового главы государства состоялась 20 января.