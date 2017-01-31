Подозреваемого в нападении на мечеть в Квебеке обвинили в убийстве

Канадец Александр Биссонет, главный подозреваемый в нападении на исламский центр в Квебеке, обвиняется в шести убийствах и в пяти покушениях на убийство. Об этом сообщает CBC News.

По словам пресс-секретаря Канадской королевской конной полиции Камиля Хабеля, в зависимости от итогов предварительного расследования Биссонету могут быть предъявлены и другие обвинения, в том числе в террористической деятельности.

По информации Le Journal de Quebec, после нападения на мечеть в полицию позвонил один из знакомых подозреваемого и сообщил, что тот исповедовал ультраправые взгляды, а также пропагандировал идею превосходства белой расы.

Вооруженное нападение на исламский культурный центр, который известен как Большая мечеть Квебека, произошло во время вечерней молитвы 29 января. Ворвавшись в помещение, нападавший открыл огонь из автоматического оружия. В этот момент в здании находились от 40 до 100 человек. В результате нападения шесть человек погибли, пятеро получили тяжелые ранения.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал атаку на культурный центр трусливым нападением, власти провинции Квебек расценили нападение как теракт.