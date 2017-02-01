В Госдуме опровергли наличие претензий на земли Казахстана

В Москве никогда не ставили вопрос о возвращении земель Казахстана под контроль России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в среду, 1 февраля, передает «Интерфакс».

«В Государственной Думе никогда не звучала такая идея. Смею заверить, что ни в парламентских фракциях, ни профильных комитетах — по международным делам и делам СНГ — таких предложений не могло возникнуть», — подчеркнул он.

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По его словам, в последние дни украинские СМИ широко растиражировали высказывания члена комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Павла Шперова, приписав ему территориальные претензии к Казахстану. При этом, подчеркнул Слуцкий, слова Шперова были выдернуты из контекста, он не говорил о пересмотре существующих границ между двумя странами.

«Казахстан — братское для России государство, ближайший партнер по Евразийскому экономическому союзу, а также политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Между нашими странами не может и не должно возникать никакого напряжения, тем более по такому надуманному и необоснованному поводу», — заключил он.

26 января Шперов на заседаний круглого стола в Госдуме заявил, что Россия должна защищать интересы своих соотечественников по всему миру, в том числе проживающих в Казахстане. В украинской прессе после этого появились сообщения, что в российском парламенте заговорили о территориальных претензиях к Казахстану.

В феврале 2014 лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предлагал создать среднеазиатский федеральный округ России, в который будут включены Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Казахстан.