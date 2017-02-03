В Госдуме оценили поведение «убежавшей» из Донецка миссии ОБСЕ

Пока преждевременно делать выводы о действиях мониторинговой группы ОБСЕ в Донецке, которая якобы покинула город перед атакой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с «Лентой.ру» в пятницу, 3 февраля.

«Если они действительно уехали, то, наверное, это не совсем правильно в соответствии с их мандатом и нарастающим напряжением. Если они не уехали и вернутся, возможно, уже сегодня, тогда это другая ситуация», — отметил депутат.

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При этом Слуцкий подчеркнул, что задачей миссии в сложившейся ситуации было «сигналить в ОБСЕ и всему мировому сообществу о непозволительном поведении украинской стороны». Депутат допустил, что действия представителей ОБСЕ могли не отвечать этой задаче, и «с большой вероятностью их поведение в этой ситуации можно расценить как трусость».

«Они должны находиться там именно ради мониторинга подобных ситуаций», — отметил он.

Днем 2 февраля на видеохостинге YouTube появилась видеозапись, на которой запечатлено, как три машины миссии ОБСЕ уезжают из города. Поздним вечером того же дня Донецк был обстрелян из систем «Ураган» и РСЗО «Град» украинскими силовиками.

Столкновения на юго-востоке Украины активизировались 29 января. Местные жители назвали бои под Авдеевкой самыми ожесточенными с августа 2015 года. Стороны применяют тяжелую артиллерию и системы залпового огня.