Авиагруппа «Адмирала Кузнецова» начала возвращение на аэродром в Североморске

Первая группа самолетов и вертолетов с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» совершила перелет на береговой аэродром базирования под Североморском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Экипажи совершили перелет с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" из назначенного района акватории Баренцева моря, куда накануне прибыла корабельная авианосная группа Северного флота», — пояснили в пресс-службе.

Агентство отмечает, что среди вернувшихся самолетов — три истребителя МиГ-29К и один Су-33.

Группа, в состав которой входит «Кузнецов», 24 января прошла пролив Ла-Манш и, по сообщению источника в Минобороны, должна прибыть в Кольский залив 8-9 февраля.

Корабельная авианосная группа Северного флота в составе тяжелого атомного ракетного крейсер «Петр Великий» (флагман), тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», двух больших противолодочных кораблей («Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков») вышла из Североморска 15 октября 2016 года и в начале ноября пришла в восточное Средиземноморье.

15 ноября было выпущено официальное сообщение о первом в истории отечественного флота боевом применении палубной авиации в ударных задачах: самолеты «Кузнецова» приняли участие в воздушной операции против боевиков в Сирии. При нахождении в водах восточного Средиземноморья корабль потерял два истребителя (Су-33 и МиГ-29КР) по небоевым причинам.