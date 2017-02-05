Бывший глава итальянского правительства призвал вернуть формат G8

Задача Италии как председателя G7 — сделать все возможное для возрождения формата «восьмерки» с участием России. Такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Романо Проди в статье, опубликованной в издании Il Mesaggero. Выдержки из текста публикует ТАСС.

«Главная причина заключается в том, что совершенно необходимо занять позиции в отношении РФ раньше, чем это сделает Дональд Трамп», — считает политик.

Проди отметил, что неизвестно, примет ли российский лидер Владимир Путин предложение, не требуя в обмен снять антироссийские санкции. «Немаловажно и то, смогут ли учесть политические изменения Германия и Франция, которые из-за страха роста популярности антисистемных партий в предвыборном климате сохраняют предельную осторожность» — пишет он.

Европейская инициатива, как считает Проди, была бы не только очень нужной и очень выгодной.

Саммит «семерки» состоится в мае в Таормине (Италия). Президент США Дональд Трамп накануне подтведил, что примет в нем участие.