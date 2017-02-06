При пожаре в массажном салоне на востоке Китая погибли 18 человек

В результате пожара в массажном салоне на востоке Китая погибли 18 человек, еще столько же получили травмы. Об этом сообщает «Синьхуа».

Инцидент произошел в уезде Тяньтай провинции Чжэцзян в воскресенье, 5 февраля, в начале вечера. В заведении, где предоставлялись услуги бани и массажа ног, вспыхнул пожар, спустя полтора часа огонь был потушен.

На месте происшествия были найдены тела восьми погибших, еще 10 человек скончались в больнице. 18 пострадавших госпитализированы с различными травмами.

На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, как люди выпрыгивают из окон второго этажа.