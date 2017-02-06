В Госдуме обсудят «фактор Трампа»

В ближайший месяц в нижней палате парламента состоятся слушания на тему российско-американских отношений. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Мы будем в комитете проводить 28 февраля или 1 марта слушания на тему "Фактор Трампа и его влияние на российско-американские отношения и мировую политику"», — сообщил Слуцкий.

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16 января зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа оценил идею тогда избранного президента США Дональда Трампа о смягчении антироссийских санкций в обмен на ядерную сделку как попытку начать диалог с Москвой.

В начале декабря прошлого года председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев высказал мнение, что Трамп заслуживает присвоенного ему звания человека года.

Новость о победе Трампа в ГД встретили аплодисментами. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил надежду на то, что после прихода республиканца к власти станет возможен конструктивный диалог Соединенных Штатов с Россией. Российский парламент, по словам Володина, будет поддерживать любые шаги к сотрудничеству между странами.

Выборы президента США состоялись 8 ноября. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп обошел свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон. 20 января он официально вступил в должность.