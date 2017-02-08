Шойгу рассказал о попытке Фетисова списать на географическом диктанте

Максимальную оценку за географический диктант получили 413 человек из 190 тысяч написавших. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает «Интерфакс».

Подводя итоги диктанта, президент Русского географического общества (РГО) и министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что большинство отличников — кандидаты, доктора наук и академики. «Мне тоже повезло, я попал в это число», — добавил он на первом заседании Медиаклуба РГО.

Шойгу отметил, что были зафиксированы попытки списывать. В частности, в работу самого министра подсматривали его советник Анастасия Чернобровина и хоккеист, государственный деятель Вячеслав Фетисов. «Аудитория удобная была, мне все было хорошо видно», — приводит слова Шойгу телеканал «Звезда». Об оценках, которые получили списывающие, не сообщается.

Второй всероссийский географический диктант состоялся 20 ноября 2016 года на почти 1,5 тысячи площадок в 85 субъектах России. Выполнять задание могли люди любого возраста и уровня образования, в акции также можно было участвовать онлайн.

Средняя оценка среди писавших диктант очно, по данным сайта РГО, составила 52 балла из 100 возможных. При этом каждый пятый участник набрал менее 30 баллов, а около 3,5 тысячи человек получили от 90 до 99 баллов.