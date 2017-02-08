Толстые амурские тигры рассмешили пользователей сети

В сети обратили внимание на фотографии растолстевших амурских тигров в китайском зоопарке города Харбин. Снимки упитанных хищников развеселили пользователей «ВКонтакте» и стали причиной появления множества шуток и мотивирующих постов. «Это жирный амурский тигр, добавь его себе на стену и ты получишь зачет по физре», — заявили в одном из пабликов социальной сети.

Многие юзеры выдвинули свои версии того, почему животные могли набрать лишний вес. «Видимо, китайский Новый год был с оливьешкой», — предположил один из них.

Некоторые встали на защиту хищников и принялись с иронией оправдывать физическое состояние тигров. «Когда бабушка приехала погостить», — в шутку заметили в одном из пабликов.

«Не важно, что снаружи, главное, что внутри», — поддержали растолстевших животных юзеры.

Как отмечается в материале британской версии газеты Metro, достоверная причина физических изменений неизвестна. Работники зоопарка рассказали, что животные всегда толстеют зимой, чтобы защититься от холода. По их словам, уже к весне лишний вес перестанет быть проблемой.

Несмотря на это, президент международной организации по защите животных Born Free Foundation Уилл Траверс (Will Travers) отметил, что категорически не согласен с сотрудниками китайского зоопарка. «Тигры страдают ожирением, что свидетельствует о неуместном и неестественном для них питании. На мой взгляд, это совсем не смешно и не мило. Этим животным плохо», — заявил он.