Система «Торнадо-С» получит ракету с ГЛОНАСС-наведением

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» получит в боекомплект новый дальнобойный снаряд, корректируемый по сигналам спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Об этом, как пишут «Известия», рассказал первый замглавы тульского НПО «Сплав» Николай Макаровец.

Издание сообщает, что новый боеприпас способен поражать даже миниатюрные цели (размером не более метра) на расстоянии в несколько сотен километров. Ракета находится в высокой степени технической готовности и в данный момент проходит испытания.

РСЗО 9К515 «Торнадо-С» представляет собой дальнейшее развитие системы 9К58 «Смерч» и предназначена для ее замены. Система имеет 12 направляющих для стрельбы 300-миллиметровыми реактивными снарядами на дальность до 120 километров (в перспективе — до 200 километров). В боекомплект входят как неуправляемые, так и управляемые ракеты с различными типами боевого оснащения.

Первая партия «Торнадо-С» была передана в войска в декабре 2016 года.