Алгоритм распознавания лиц NtechLab научился определять пол и эмоции

Российская компания NTechLab представила систему, способную в режиме реального времени распознавать пол, возраст и эмоции, используя изображение с видеокамеры. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Система способна оценить реакцию аудитории в режиме реального времени. В компании отмечают, что с помощью разработки, установленной в торговом зале или офисе, можно определить эмоции, которые испытывают посетители во время презентаций или трансляций рекламных сообщений.

Работающий прототип был представлен на шестой ежегодной конференции ShopperMania 2017, организатором которой является ассоциация Efficient Consumer Response Community (ECR). На конференции демонстрировались возможности анализа эмоционального состояния, пола и возраста посетителей, собравшихся около двух стендов.

«Компании розничного сектора демонстрируют стабильный рост интереса к более глубокому анализу поведения потребителей. Помимо традиционных методов анализа, таких как опросы покупателей, анкетирование и прочее, рынок рассматривает новейшие методики, использующие сервисы определения местоположения мобильного абонента, анализ с использованием соцсетей и big data», — рассказал исполнительный директор ECR Community Максимилиан Мусселиус.

Отмечается, что система NtechLab для анализа эмоций, пола и возраста по фотографии полностью готова для внедрения в коммерческую эксплуатацию. В настоящий момент компания тестирует ее возможности в то числе в интересах будущих клиентов, среди которых как коммерческие компании, так и госудаственные организации.

