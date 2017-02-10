Слуцкий допустил провокации во время украинских стрельб из «Бука» возле Крыма

Во время военных учений, которые Киев планирует провести близ Крыма, не исключены провокации, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 10 февраля.

«Мы видим, что маховик войны на Украине набирает обороты, поэтому я не исключаю, что демонстрация силы при учениях в Херсонской области, действительно, может быть», — сказал он, комментируя планы Киева по проведению учебных стрельб.

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Слуцкий подчеркнул, что тревогу вызывает ситуация на Украине в целом. «Надо сейчас говорить не о каких-то отдельно взятых учениях, а остановить кровопролитие в Новороссии», — отметил парламентарий.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что стрельбы из зенитно-ракетных комплексов, которые анонсирует киевская сторона, не представляют угрозы для жителей Крыма. По его словам, снаряды не смогут долететь до полуострова.

Ранее в пятницу представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк сообщил, что на полигоне Ягорлык в граничащей с Крымом Херсонской области в 2017 году запланированы стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1».