Сенатор сообщил о планах привести ПВО в боевую готовность из-за стрельб у Крыма

Система противовоздушной обороны (ПВО) России будет приведена в повышенную боевую готовность в связи с намерениями Киева провести стрельбы близ Крыма из зенитно-ракетных комплексов. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 10 февраля.

«Все наши системы разведки, ПВО будут приведены в состояние повышенной готовности, чтобы не попали случайные ракеты по нашей территории», — сказал сенатор.

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В то же время Озеров подчеркнул, что Москва не рассматривает анонсированные Киевом военные учения как угрозу. «Украина, разумеется, понимает, что нарушение в любом виде границ России чревато очень серьезными для них последствиями», — подчеркнул он.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил провокации во время предстоящих стрельб. При этом депутат Госдумы Руслан Бальбек уверен, что жителям Крыма ничего не угрожает, так как украинские снаряды не могут долететь до полуострова.

Ранее в пятницу представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк сообщил, что на полигоне Ягорлык в граничащей с Крымом Херсонской области в 2017 году запланированы стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1».